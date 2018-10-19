Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил протестующим против соглашения о границах между Чечней и Ингушетией попробовать провести митинг на территориях, которые по соглашению отошли Чечне.

«Эта кучка, которая называет себя предводителями, если вы мужики — придите на мою территорию и сделайте там хотя бы один митинг. Если вы оттуда живыми уйдете — я тот, кем вы меня называете», — заявил Кадыров.

Его речь перевел с чеченского видеопроект Romb. Когда Кадыров ее произнес, Romb не уточняет. Вероятно, это произошло на совещании по реализации соглашения с Ингушетией, которое глава Чечни провел 17 октября — на следующий день после вступления договора в законную силу.

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября соглашение об обмене приграничными территориями. По оценке «Кавказского узла», по договору Чечня получила примерно в 25 раз больше земли, чем Ингушетия.

Из-за соглашения в столице Ингушетии в Магасе 4 октября начался митинг. Власти согласовали акцию до 17 октября, а затем выдали разрешение на ее возобновление с 31 октября по 2 ноября. Сейчас акция прервана.

В парламенте Чечни 18 октября наградили 11 членов комиссии по согласованию чечено-ингушских границ.