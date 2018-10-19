В Пермском крае сломали пятиметровую солонку. Она простояла невредимой меньше недели

Полиция в Пермском крае начала проверку после того, как на Торговой площади в Березниках повредили пятиметровую солонку, сообщает 59.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В нижней части солонки открутили саморез и отогнули крепежную планку, после чего через щель высыпались кристаллы, имитирующие соль. Первые фотографии с поврежденным арт-объектом появились в соцсетях 18 октября. Как отмечает Properm.ru, утром 19 октября солонку восстановили.

Солонку высотой 4,95 метра установили в Березниках 12 октября. Ее изготовила московский дизайнер Виктория Белорукова. Стоимость работы оценили в 450 тысяч рублей. В краевой администрации объясняли, что арт-объект отсылает к истории добычи соли в Березниках. Солонку включили в Книгу рекордов России как самую большую в стране.

11 октября на набережной в Перми в одном из символов города — надписи «Счастье не за горами» — слово «счастье» заменили на «смерть». Ответственность за случившееся на себя взял художник Sad Face (Алексей Илькаев). В отношении него возбуждено дело о вандализме. Надпись полностью демонтировали.