Новосибирская пенсионерка подарила министру веревку и мыло за прибавку к пенсии

В Новосибирской области пенсионерка передала веревку и мыло министру труда и социального развития Ярославу Фролову в знак протеста против планируемого повышения прожиточного минимума для пенсионеров на 89 рублей. Об этом сообщил новосибирский фонд защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Помимо веревки и мыла, пенсионерка Елена Владимировна (ее фамилия не называется) передала Фролову спички и пачку соли. Эти товары обошлись ей ровно в 89 рублей.

«Нет слов, как я благодарна за к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу… вручить этот скромный дар на сумму повышения», — заявила пенсионерка перед входом в министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Как сообщает телеканал «360», в министерстве веревку и мыло у нее забрал начальник организационного отдела; он пообещал передать их Фролову. При этом сам министр заявил «360», что не в курсе ситуации, «подарок» ему пока не передали.

Новосибирское правительство 15 октября одобрило предложение Ярослава Фролова повысить прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году на 89 рублей — с 8725 рублей до 8814 рублей. Областное заксобрание рассмотрит соответствующий законопроект 30 октября.