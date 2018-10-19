«Не хватает денег ни на цветы, ни на конфеты». Спикер думы Екатеринбурга предложил увеличить компенсации депутатам

Znak.com
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Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил увеличить размер компенсации расходов на депутатскую деятельность для муниципальных депутатов. Об этом сам Володин рассказал Znak.com.

Спикер хочет увеличить компенсации с 50-60 тысяч рублей, установленных сметой расходов думы прошлого созыва, до 80 тысяч рублей. Свое предложение Володин объяснил тем, что у депутатов нового созыва не хватает средств для работы с избирателями.

«Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег ни на цветы, ни на конфеты, и тому подобное (депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов). Я пообщался с коллегами из разных фракций, они говорят, что своих денег им на работу недостаточно», — сказал спикер.

Он заявил о намерении вынести предложение об увеличении компенсаций на заседание городской думы. При этом в думе заявили, что пока соответствующий документ не зарегистрирован и в работу не поступил.

Председатель профильной комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев отметил, что в целом инициативу поддерживает — но при условии что депутаты будут отчитываться за потраченные деньги.

Znak.com

Депутат Госдумы Вера Ганзя в сентябре заявила, что от ее зарплаты остаются «одни кредиты», поскольку она тратит на помощь обратившимся к ней людям собственные деньги. В законе о статусе депутата Госдумы не предусмотрена компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью.

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