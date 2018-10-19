«Не хватает денег ни на цветы, ни на конфеты». Спикер думы Екатеринбурга предложил увеличить компенсации депутатам

Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил увеличить размер компенсации расходов на депутатскую деятельность для муниципальных депутатов. Об этом сам Володин рассказал Znak.com.

Спикер хочет увеличить компенсации с 50-60 тысяч рублей, установленных сметой расходов думы прошлого созыва, до 80 тысяч рублей. Свое предложение Володин объяснил тем, что у депутатов нового созыва не хватает средств для работы с избирателями.

«Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег ни на цветы, ни на конфеты, и тому подобное (депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов). Я пообщался с коллегами из разных фракций, они говорят, что своих денег им на работу недостаточно», — сказал спикер.

Он заявил о намерении вынести предложение об увеличении компенсаций на заседание городской думы. При этом в думе заявили, что пока соответствующий документ не зарегистрирован и в работу не поступил.

Депутат Госдумы Вера Ганзя в сентябре заявила, что от ее зарплаты остаются «одни кредиты», поскольку она тратит на помощь обратившимся к ней людям собственные деньги. В законе о статусе депутата Госдумы не предусмотрена компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью.