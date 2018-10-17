В здании политехнического колледжа в Керчи нашли бомбу

ТАСС
12:54, 17 октября 2018
Надежный источник

В здании политехнического колледжа в Керчи, в котором 17 октября произошло массовое убийство, нашли взрывное устройство. Об этом сообщил представитель НАК Андрей Пржездомский.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — цитирует его ТАСС. При этом в в администрации Керчи заявили, что при осмотре здания колледжа не найдено «больше опасных предметов», пишет агентство.

Позже сайт «Керчь.ФМ» сообщил, что рядом с колледжем были слышны хлопки, которые могли быть звуками обезвреживания бомб. Официально об этом не сообщалось.

17 октября 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в политехническом колледже в Керчи, а затем покончил с собой. Погибли по меньшей мере 19 человек, более 40 получили ранения.

Массовое убийство в Керчи

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