В здании политехнического колледжа в Керчи нашли бомбу
12:54, 17 октября 2018
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В здании политехнического колледжа в Керчи, в котором 17 октября произошло массовое убийство, нашли взрывное устройство. Об этом сообщил представитель НАК Андрей Пржездомский.
«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — цитирует его ТАСС. При этом в в администрации Керчи заявили, что при осмотре здания колледжа не найдено «больше опасных предметов», пишет агентство.
Позже сайт «Керчь.ФМ» сообщил, что рядом с колледжем были слышны хлопки, которые могли быть звуками обезвреживания бомб. Официально об этом не сообщалось.
17 октября 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в политехническом колледже в Керчи, а затем покончил с собой. Погибли по меньшей мере 19 человек, более 40 получили ранения.
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