В здании политехнического колледжа в Керчи нашли бомбу

В здании политехнического колледжа в Керчи, в котором 17 октября произошло массовое убийство, нашли взрывное устройство. Об этом сообщил представитель НАК Андрей Пржездомский.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — цитирует его ТАСС. При этом в в администрации Керчи заявили, что при осмотре здания колледжа не найдено «больше опасных предметов», пишет агентство.

Позже сайт «Керчь.ФМ» сообщил, что рядом с колледжем были слышны хлопки, которые могли быть звуками обезвреживания бомб. Официально об этом не сообщалось.