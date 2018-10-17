Правительство обяжет поисковики удалять пиратские ссылки без суда

Минкомсвязи и Минкультуры разработают поправки, которые обяжут работающие в России поисковики во внесудебном порядке удалять ссылки на пиратские сайты. Такое решение было принято на круглом столе о проблемах антипиратского законодательства в Госдуме, сообщают «Ведомости» и «Коммерсант».

Основанием для удаления ссылок на пиратские сайты будут жалобы правообладателей. Предполагается, что за отказ удалить ссылки будет предусмотрен штраф. Кроме того, поисковики обяжут показывать сайты с легальным контентом в приоритетном порядке.

Вероятно, поправки будут подготовлены на основе уже существующего законопроекта Минкультуры о досудебном исключении пиратских сайтов из поисковой выдачи, представленного в 2017 году. «Яндекс» критиковал законопроект, заявляя, что он может спровоцировать злоупотребления при блокировке сайтов.

Кроме поправок в законодательство, «Яндекс», Mail.ru Group и Google также подпишут с правообладателями меморандум об удалении ссылок на пиратские сайты во внесудебном порядке. Ожидается, что это может произойти до конца недели, пишет «Коммерсант».