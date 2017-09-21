Минкульт представил законопроект о досудебном исключении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Министерство культуры опубликовало законопроект, который в случае принятия позволит требовать от поисковых сервисов блокировать в выдаче пиратские сайты по требованию правообладателя. Такая процедура, по замыслу ведомства, должна действовать без суда.

Для удаления сайта из выдачи правообладатель должен будет подать заявление, после чего у поискового сервиса будет 24 часа на блокировку.

Ведомство также предлагает прописать особую процедуру блокировки анонимных пиратских сайтов, на которых не указаны реквизиты владельцев. Доступ к таким сайтам можно будет прекращать по судебному определению, этим будет заниматься Роскомнадзор.

Сроки вступления закона в силу в документе не прописаны.