Минкульт представил законопроект о досудебном исключении пиратских сайтов из поисковой выдачи
Министерство культуры опубликовало законопроект, который в случае принятия позволит требовать от поисковых сервисов блокировать в выдаче пиратские сайты по требованию правообладателя. Такая процедура, по замыслу ведомства, должна действовать без суда.
Для удаления сайта из выдачи правообладатель должен будет подать заявление, после чего у поискового сервиса будет 24 часа на блокировку.
Ведомство также предлагает прописать особую процедуру блокировки анонимных пиратских сайтов, на которых не указаны реквизиты владельцев. Доступ к таким сайтам можно будет прекращать по судебному определению, этим будет заниматься Роскомнадзор.
Сроки вступления закона в силу в документе не прописаны.
О разработке этого законопроекта в Минкульте сообщали в марте 2017 года. Тогда предполагалось, что поправки добавят ко второму чтению другого документа — до блокировке «зеркал» пиратских сайтов.
Закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов был принят летом 2017 года и вступит в силу с 1 октября. Он также обязывает поисковики удалять из выдачи ссылки на сайты, которые были навсегда заблокированы по решению Мосгорсуда, и их «зеркала».
Сами пиратские сайты в России могут быть заблокированы до судебного разбирательства в рамках предварительного обеспечения защиты авторских прав. Такое решение принимает Мосгорсуд.