Нападение на колледж в Керчи устроил его студент. Он покончил с собой

Интерфакс
12:13, 17 октября 2018
Надежный источник

Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент этого учебного заведения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс».

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент четвертого курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов.

Ранее источник РБК в МВД сообщил, что в организации взрыва подозревают ученика колледжа. Учащиеся рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

Имя подозреваемого официально не сообщается. Телеграм-канал 112 утверждает, что взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

17 октября в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Также сообщалось о стрельбе. По последней информации, погибли 18 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Массовое убийство в Керчи

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты