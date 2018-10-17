Нападение на колледж в Керчи устроил его студент. Он покончил с собой
12:13, 17 октября 2018
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Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент этого учебного заведения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс».
«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент четвертого курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов.
Ранее источник РБК в МВД сообщил, что в организации взрыва подозревают ученика колледжа. Учащиеся рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.
Имя подозреваемого официально не сообщается. Телеграм-канал 112 утверждает, что взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.
17 октября в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Также сообщалось о стрельбе. По последней информации, погибли 18 человек, еще несколько десятков получили ранения.
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