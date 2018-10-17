Нападение на колледж в Керчи устроил его студент. Он покончил с собой

Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент этого учебного заведения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс».

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент четвертого курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов.

Ранее источник РБК в МВД сообщил, что в организации взрыва подозревают ученика колледжа. Учащиеся рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

Имя подозреваемого официально не сообщается. Телеграм-канал 112 утверждает, что взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.