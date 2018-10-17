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Глава Крыма Сергей Аксенов: в колледже в Керчи ранены 53 человека

Интерфакс
18:49, 17 октября 2018
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Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в результате нападения на колледж в Керчи были ранены 53 человека. По его словам, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

В оперативном штабе на месте событий заявили, что личности 10 пострадавших до сих пор не удалось установить, так как из-за тяжести состояния они не могут сообщить информацию о себе.

Агентство «Крыминформ» со слов представителя оперативного штаба опубликовало список, в котором 34 фамилии пострадавших, находящихся в больницах, и 13 фамилий тех, кто уже покинул медицинские учреждения.

Нападение на колледж в Керчи

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