Дело «Седьмой студии» начнут рассматривать по существу 25 октября. Защита собирается вызвать 400 свидетелей
Мещанский суд начнет рассмотрение дела «Седьмой студии» по существу 25 октября, сообщила пресс-служба суда.
Вернуть дело в прокуратуру по ходатайству защиты суд отказался.
Защита Кирилла Серебренника собирается вызвать в суд 400 свидетелей, сообщил адвокат Дмитрий Харитонов.
Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу предъявленного обвинения, после чего подсудимые выкажут свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.