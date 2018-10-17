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Дело «Седьмой студии» начнут рассматривать по существу 25 октября. Защита собирается вызвать 400 свидетелей

РИА Новости
15:04, 17 октября 2018
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Мещанский суд начнет рассмотрение дела «Седьмой студии» по существу 25 октября, сообщила пресс-служба суда.

Вернуть дело в прокуратуру по ходатайству защиты суд отказался.

Защита Кирилла Серебренника собирается вызвать в суд 400 свидетелей, сообщил адвокат Дмитрий Харитонов.

Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу предъявленного обвинения, после чего подсудимые выкажут свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

РИА Новости

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