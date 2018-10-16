Суд отменил штраф фотографу «Медиазоны» Давиду Френкелю. Его обвиняли в провокациях на суде по делу «Сети»
Дзержинский районный суд Петербурга прекратил административное дело, возбужденное в отношении фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля за неповиновение законному распоряжению пристава. Об этом «Медузе» сообщил адвокат «Агоры» Виталий Черкасов, защищавший Френкеля.
Судья отменил постановление о привлечении фотографа к административной ответственности из-за нарушений, которые допустил суд первой инстанции. Дело прекратили, поскольку истек срок давности за правонарушение.
Административный протокол на Френкеля составили в июне, когда он освещал заседание по делу «Сети». По словам фотографа, при задержании ему сломали очки. В рапорте приставов говорилось, что Френкель кричал, хлопал и провоцировал собравшихся на противоправные действия. В августе мировой судья оштрафовал журналиста на 500 рублей.
Я сам не верю, но мой второй штраф от приставов Дзержинского суда отменён, мы снова выиграли. Спасибо крутейшему @cherkni— Dave Frenkel (@merr1k) October 16, 2018