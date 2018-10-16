Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Суд отменил штраф фотографу «Медиазоны» Давиду Френкелю. Его обвиняли в провокациях на суде по делу «Сети»

Meduza
13:58, 16 октября 2018

Дзержинский районный суд Петербурга прекратил административное дело, возбужденное в отношении фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля за неповиновение законному распоряжению пристава. Об этом «Медузе» сообщил адвокат «Агоры» Виталий Черкасов, защищавший Френкеля.

Судья отменил постановление о привлечении фотографа к административной ответственности из-за нарушений, которые допустил суд первой инстанции. Дело прекратили, поскольку истек срок давности за правонарушение.

Административный протокол на Френкеля составили в июне, когда он освещал заседание по делу «Сети». По словам фотографа, при задержании ему сломали очки. В рапорте приставов говорилось, что Френкель кричал, хлопал и провоцировал собравшихся на противоправные действия. В августе мировой судья оштрафовал журналиста на 500 рублей.

В мае Дзержинский районный суд Петербурга отменил штрафы за мелкое хулиганство, назначенные журналистам «Медиазоны» Саше Богино и Давиду Френкелю. Дело возбудили после того, как журналисты попытались попасть на суд по делу одного из фигурантов дела «Сети».
новости

Мединский назвал рэп русским искусством, а Маяковского — первым рэпером. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты