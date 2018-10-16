Суд отменил штраф фотографу «Медиазоны» Давиду Френкелю. Его обвиняли в провокациях на суде по делу «Сети»

Дзержинский районный суд Петербурга прекратил административное дело, возбужденное в отношении фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля за неповиновение законному распоряжению пристава. Об этом «Медузе» сообщил адвокат «Агоры» Виталий Черкасов, защищавший Френкеля.

Судья отменил постановление о привлечении фотографа к административной ответственности из-за нарушений, которые допустил суд первой инстанции. Дело прекратили, поскольку истек срок давности за правонарушение.

Административный протокол на Френкеля составили в июне, когда он освещал заседание по делу « ». По словам фотографа, при задержании ему сломали очки. В рапорте приставов говорилось, что Френкель кричал, хлопал и провоцировал собравшихся на противоправные действия. В августе мировой судья оштрафовал журналиста на 500 рублей.