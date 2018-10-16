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Stockmann продала последний актив в России

РИА Новости
07:11, 16 октября 2018
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Финская компания Stockmann объявила о продаже своего последнего актива в России — «Невского центра» в Санкт-Петербурге.

Торговый центр покупает компания PPF Real Estate за 171 миллион евро.

Сделка еще должна получить одобрение антимонопольной службы. Ожидается, что все процедуры будут завершены до конца 2018 года.

Компания Stockmann открыла «Невский центр» в ноябре 2010 года. Инвестиции в объект, сообщалось тогда, составили 185 миллионов евро.
В ноябре 2015 года компания объявила о продаже своих торговых центров в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В Stockmann назвали причиной такого решения убытки, связанные со снижением курса рубля.
После продажи эти торговые центры по соглашению новых владельцев с финской компанией продолжили работать под брендом Stockmann.

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