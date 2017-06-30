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Универмаги Stockmann продолжат работу в России

Коммерсант
06:28, 30 июня 2017
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Российские универмаги Stockmann, которые до конца 2017 года должны были сменить название на Debenhams, продолжат работу под прежним брендом, пишет «Коммерсант».

Компания Reviva Holdings Ltd, купившая российские магазины «Стокманн», договорилась с финским Stockmann о дальнейшем использовании бренда. Договор, рассказали изданию в АО «Стокманн», подписан до 2023 года и предполагает дальнейшую пролонгацию.

В Reviva, по данным издания, собираются не только сохранить уже работающие универмаги «Стокманн», но расширить розничную сеть финской марки в России, открывая новые магазины, в том числе в регионах.

У Stockmann было успешное позиционирование в высоком ценовом сегменте, но в 2014–2015 годах после резкой девальвации рубля сеть так и не смогла восстановить эффективность бизнеса, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «В то же время потенциал для бренда в Москве существует и его использование может быть эффективным для лицензиата», — считает аналитик. 

Коммерсант
В ноябре 2015 года семь универмагов Stockmann — пять в Москве и по одному в Петербурге и Екатеринбурге — были проданы компании Reviva Holdings Ltd за пять миллионов евро. Причиной продажи торговых центров представители финской компании назвали убытки, усилившиеся на фоне девальвации рубля.
Предполагалось, что магазины два года будут работать под брендом Stockmann, а затем сменят название на Debenhams — Reviva занимается развитием этой британской сети в России.
По данным Fashion Consulting Group (FCG), на которые ссылается «Коммерсант», объем продаж одежды, обуви и аксессуаров в России в 2016 году вырос на один процент по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году аналитики FCG ожидают рост этого сегмента рынка на 5-9 процентов.
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