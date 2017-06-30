Универмаги Stockmann продолжат работу в России
Российские универмаги Stockmann, которые до конца 2017 года должны были сменить название на Debenhams, продолжат работу под прежним брендом, пишет «Коммерсант».
Компания Reviva Holdings Ltd, купившая российские магазины «Стокманн», договорилась с финским Stockmann о дальнейшем использовании бренда. Договор, рассказали изданию в АО «Стокманн», подписан до 2023 года и предполагает дальнейшую пролонгацию.
В Reviva, по данным издания, собираются не только сохранить уже работающие универмаги «Стокманн», но расширить розничную сеть финской марки в России, открывая новые магазины, в том числе в регионах.
У Stockmann было успешное позиционирование в высоком ценовом сегменте, но в 2014–2015 годах после резкой девальвации рубля сеть так и не смогла восстановить эффективность бизнеса, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «В то же время потенциал для бренда в Москве существует и его использование может быть эффективным для лицензиата», — считает аналитик.