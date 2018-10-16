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«Ситуация критическая. Там необратимые последствия есть». Сестра Сенцова — о его состоянии после голодовки

Телеканал новостей «24»
13:57, 16 октября 2018
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Олег Сенцов находится в реанимации больницы города Лабытнанги, где его выводят из голодовки, сообщила сестра режиссера Наталья Каплан.

«Ситуация очень критическая. Никто не знает, чем это закончится, но там необратимые последствия есть. Все подряд: печень, мозг, сердце, желудок, кишечник. Человек не ел 140 дней», — сказала Каплан в интервью украинскому телеканалу «24».

На брифинге, который состоялся 16 октября в Киеве, сестра Сенцова также рассказала: «Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что выйдет. Может и верит, но уже не ждет этого» (цитата по «Интерфаксу»). Каплан подчеркнула, что она надеется, что брата все же освободят.

Обновление: В Ямало-Ненецкое управлении ФСИН заявили, что Сенцов находится не в реанимации городской больницы, а в медсанчасти колонии. Врачи, цитирует «Интерфакс» заявление ФСИН, оценивают состояние Сенцова как удовлетворительное.
Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный российским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, объявил в мае бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. 5 октября Сенцов сообщил, что вынужден прекратить голодовку — иначе его переведут на принудительное кормление.

Голодовка Олега Сенцова

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