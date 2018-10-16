Никол Пашинян объявил об отставке. Он хочет провести в Армении досрочные выборы «для завершения революции»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об уходе в отставку для «завершения революции посредством проведения внеочередных выборов и возвращения власти народу».
«После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра», — заявил Пашинян.
Никол Пашинян пришел к власти в мае 2018 года, после того, как на фоне массовых акций протеста с поста премьер-министра ушел в отставку Серж Саргсян (ранее он много лет был президентом Армении).
Пашинян объявил о планах уйти в отставку и устроить внеочередные выборы после того, как депутаты приняли закон, затрудняющий роспуск парламента.