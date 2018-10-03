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Президент Армении уволил шестерых министров после многотысячного митинга в Ереване

Президент Армении
05:52, 3 октября 2018
Надежный источник

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна отправил в отставку шесть министров от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», сообщается на сайте президента.

Министров уволили после того, как тысячи протестующих окружили здание парламента Армении. Перед этим Национальное собрание приняло поправки в регламент, которые затрудняют роспуск парламента, сообщает агентство Arka. За законопроект, в частности, проголосовали партии, в которые входили уволенные министры.

Премьер-министр расценил принятый закон как «официальное начало контрреволюции» и призвал жителей собраться у здания парламента, сообщает News.am.

После переговоров с представителями партий Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку и продолжит работать как и. о., чтобы добиться роспуска парламента. Партии пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства. По Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет премьера, он должен быть распущен. Пашинян рассчитывает, что парламентские выборы пройдут в декабре.

Никол Пашинян пришел к власти в мае 2018 года, после того, как на фоне массовых акций протеста с поста премьер-министра ушел в отставку Серж Саргсян (ранее он много лет был президентом Армении).

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