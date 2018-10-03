Президент Армении уволил шестерых министров после многотысячного митинга в Ереване

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна отправил в отставку от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», сообщается на сайте президента.

Министров уволили после того, как тысячи протестующих окружили здание парламента Армении. Перед этим Национальное собрание приняло поправки в регламент, которые затрудняют роспуск парламента, сообщает агентство Arka. За законопроект, в частности, проголосовали партии, в которые входили уволенные министры.

Премьер-министр расценил принятый закон как «официальное начало контрреволюции» и призвал жителей собраться у здания парламента, сообщает News.am.

Ереван сейчас. Пашинян призвал людей выйти к зданию парламента чтобы протащить инициативу о вгеочередных выборах. Молодцы армяне. pic.twitter.com/GyG6XOSt2J — Андрей Скляров (@nagletssklyarov) October 2, 2018

После переговоров с представителями партий Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку и продолжит работать как и. о., чтобы добиться роспуска парламента. Партии пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства. По Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет премьера, он должен быть распущен. Пашинян рассчитывает, что парламентские выборы пройдут в декабре.