Бывшему президенту Армении предъявили обвинение по делу о разгоне митинга 2008 года. За этот митинг отсидел срок нынешний премьер-министр

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя. Дело касается столкновений в Ереване, которые произошли в 2008 году. При разгоне демонстрации тогда погибли 10 человек, в том числе двое полицейских. Более 200 человек пострадали.

Кочарян занимал пост президента в 1998-2008 годах. В последние месяцы его правления, после победы на выборах его преемника и союзника Сержа Саргсяна, сторонники проигравшего кандидата Левона Тер-Петросяна (первого главы республики) устроили в Ереване протесты. 1 марта 2008 года полиция с помощью спецсредств разогнала демонстрантов. Оппозиция утверждала, что в столкновениях участвовали и военные, но власти это отрицали.

Дело о свержении конституционного строя завели в июле 2018 года. Помимо Кочаряна, по нему проходят бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян (он объявлен в розыск) и бывший начальник ереванского гарнизона армии, нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Следствие ходатайствует об аресте Кочаряна. Сам бывший президент называет уголовное преследование «вендеттой» и говорит, что будет «бороться до конца».

Обвинение связано с тайным приказом министра обороны Армении. 23 февраля 2008 года министр обороны Микаэл Арутюнян подписал секретный приказ № 0038 о переводе вооруженных сил на казарменное положение, создании вооруженных офицерских групп и учреждении структуры, которая руководила переброской войск в Ереван 1 марта. Оппозиция утверждала, что этим приказом военные были незаконно вовлечены в политические события. Власти это отрицали. Против бывшего сотрудника Минобороны, рассказавшего СМИ о содержании приказа, в 2010 году возбудили уголовное дело о разглашении гостайны.

Именно приказ № 0038, как следует из заявления следствия, стал одним из оснований для дела о свержении конституционного строя. Следствие считает, что власти «фактически установили военное положение» в стране и «использовали вооруженные силы в гражданских вопросах», тем самым нарушив Конституцию (этой точки зрения в годы президентства Саргсяна придерживалась оппозиция).

«[В приказе] мирные демонстранты были охарактеризованы как „политические силы, не принимающие результатов президентских выборов и дестабилизирующие ситуацию“, а для обеспечения „естественного развития страны“ весь личный состав вооруженных сил был переведен на казарменное положение. Были созданы офицерские группы, выдано табельное оружие. Были также созданы подразделения по выполнению сложных задач, им было выдано стрелковое оружие», — заявили в Специальной следственной службе.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян отсидел срок за беспорядки 1 марта. В 2008 году он был оппозиционным журналистом и сотрудником штаба Тер-Петросяна. Пашиняна объявили в розыск через несколько дней после столкновений — наряду с другими сторонниками первого президента Армении он считался организатором беспорядков. В 2009 году Пашинян сдался властям и получил семилетний срок, но в 2011-м был амнистирован. На следующий год он стал депутатом парламента Армении.

В мае 2018 года Пашинян занял пост премьер-министра Армении — после массовых акций против Сержа Саргсяна, который после двух президентских сроков провел конституционную реформу, ограничивающую полномочия президента, а затем возглавил правительство, фактически сохранив свою власть. В разгар протестов Серж Саргсян встретился с Пашиняном в присутствии журналистов и заявил ему, что тот «не извлек уроков из событий 1 марта». Пашинян воспринял эти слова как попытку «напугать кровопролитием» демонстрантов.

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После прихода к власти Пашинян потребовал раскрыть «дело 1 марта». Представляя в июне нового главу Специальной следственной службы, он назвал это расследование одним из наиболее важных дел ведомства.

За предыдущие 10 лет виновные в гибели людей при разгоне демонстрации в Ереване установлены не были. В 2011 году власти объявляли о «полном пересмотре» расследования и отчитывались о допросе 500 человек. В начале 2018 года — еще до отстранения Саргсяна — фракция Пашиняна «Елк» предложила парламенту принять заявление в связи с десятилетием событий 1 марта с требованием раскрыть дело. Предложение было отклонено. Пашинян также требовал допросить Роберта Кочаряна из-за его заявлений, что демонстранты стреляли по военнослужащим. Генпрокуратура не нашла оснований для допроса.

После прихода Пашиняна к власти в Армении начали преследовать родственников Сержа Саргсяна. Его племянник был арестован по обвинению в покушении на убийство, совершенном в 2007 году. Брата и еще двоих племянников бывшего президента обвинили в незаконном предпринимательстве и подлоге документов. Кроме того, уголовное дело возбудили против бывшего охранника Саргсяна.