Никол Пашинян избран премьер-министром Армении после трех недель протестных акций

Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны.

Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42.

Кандидатура Пашиняна была утверждена со второй попытки. 1 мая за оппозиционного политика, имеющего поддержку фракций «Елк», «Дашнакцутюн» и «Царукян», не проголосовали представители правящей Республиканской партии, обладающей большинством мест в парламенте Армении.

После возобновления массовых протестов в стране республиканцы согласились провести повторные выборы премьера 8 мая, на которых снова была выдвинута кандидатура Пашиняна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Республиканской партии, на исполкоме партии было решено, что за лидера «Елк» отдают свои голоса 12 республиканцев, которые являются бизнесменами или представителями национальных меньшинств. Остальные парламентарии-республиканцы не поддержали кандидатуру Пашиняна.