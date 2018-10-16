ФСБ задержала в Москве двух 17-летних подростков по делу о призывах к экстремизму

Сотрудники ФСБ России задержали 17-летних Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина. Во время обысков в их квартирах следователи говорили о статье 280 УК РФ (призывы к экстремизму), сообщают правозащита «Открытой России» и «ОВД-Инфо».

Обыски прошли в 6 утра. Следователь в разговоре с матерью Чумаченко упоминал комитет «Нация и Свобода», который выступает за «возвращение русским людям отнятых у них прав и свобод». Родителям Соколухина следователь сказал о телеграм-канале «Карательный отряд», в котором публикуют сообщения националистического толка. Он также сообщил, что Соколухин находится в статусе свидетеля.

В квартирах молодых людей изъяли флаги с символикой, наклейки и технику. Обоих подростков увезли на машинах без номеров на допрос в управление ФСБ на Большом Кисельном переулке. Родителям Чумаченко запретили ехать с ним. В то же время Соколухина увезли на допрос вместе с матерью.