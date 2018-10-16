Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Евкуров усомнился в похищении сотрудника Amnesty International в Ингушетии

ТАСС
05:32, 16 октября 2018
Надежный источник

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что сообщение о похищении в республике сотрудника Amnesty International Олега Козловского могло быть провокацией.

«Конечно, [похитители якобы] представились органами безопасности, сотрудниками полиции, но все нити ведут якобы к руководству республики, к органам власти. И ни слова о том, что это могут быть провокации разных сторон. Сразу заготовка — это органы власти», — заявил Евкуров ТАСС.

Он также усомнился в достоверности слов правозащитника об обстоятельствах его похищения. «Раз он приехал [в Ингушетию], то точно не сам по себе, а с кем-то созвонился, договорился, они обсудили — якобы вывезли и избили. Да и заявил только через неделю», — сказал глава Ингушетии.

15 октября международная правозащитная организация Amnesty International сообщила о том, что ее сотрудник Олег Козловский был похищен в Ингушетии неизвестными вооруженными людьми. Те, представившись сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального МВД, угрожали ему убийством и заставляли стать их информатором. После этого Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили. Он подал заявление в Следственный комитет. Сейчас правозащитник временно покинул пределы России.
новости

Сильнейшее с конца XIX века наводнение на юго-западе Франции. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты