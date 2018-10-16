Евкуров усомнился в похищении сотрудника Amnesty International в Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что сообщение о похищении в республике сотрудника Amnesty International Олега Козловского могло быть провокацией.

«Конечно, [похитители якобы] представились органами безопасности, сотрудниками полиции, но все нити ведут якобы к руководству республики, к органам власти. И ни слова о том, что это могут быть провокации разных сторон. Сразу заготовка — это органы власти», — заявил Евкуров ТАСС.

Он также усомнился в достоверности слов правозащитника об обстоятельствах его похищения. «Раз он приехал [в Ингушетию], то точно не сам по себе, а с кем-то созвонился, договорился, они обсудили — якобы вывезли и избили. Да и заявил только через неделю», — сказал глава Ингушетии.