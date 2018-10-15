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В Ингушетии похитили сотрудника Amnesty International. Его раздели догола и пригрозили убить

Amnesty International
10:06, 15 октября 2018
Надежный источник

Вооруженные люди в масках 6 октября похитили в Магасе сотрудника Amnesty International Олега Козловского, который наблюдал в Ингушетии за акциями протеста, сообщается на сайте правозащитной организации.

Похитители представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального МВД, но не предъявили никаких документов. Они вывезли Козловского за пределы Магаса, где заставили раздеться догола и дважды угрожали убийством. Они предлагали Козловскому стать их информатором, а когда тот отказался, вывезли в Северную Осетию. Ему пригрозили убийством жены и детей в случае, если он расскажет о случившемся.

Олег Козловский сообщил в твиттере, что 7 октября вернулся в Москву, где обратился с заявлением в Следственный комитет. Пока что он не получил ответа от ведомства. Сейчас Козловский с семьей находится за границей, но в будущем намерен вернуться в Россию.

С 4 октября в Магасе проходит акция протеста против соглашения между Ингушетией и Чечней об установлении границы. Документ предполагает равноценный обмен территориями. Жители настаивают, чтобы этот вопрос вынесли на референдум.

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