В Ингушетии похитили сотрудника Amnesty International. Его раздели догола и пригрозили убить

Вооруженные люди в масках 6 октября похитили в Магасе сотрудника Amnesty International Олега Козловского, который наблюдал в Ингушетии за акциями протеста, сообщается на сайте правозащитной организации.

Похитители представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального МВД, но не предъявили никаких документов. Они вывезли Козловского за пределы Магаса, где заставили раздеться догола и дважды угрожали убийством. Они предлагали Козловскому стать их информатором, а когда тот отказался, вывезли в Северную Осетию. Ему пригрозили убийством жены и детей в случае, если он расскажет о случившемся.

Приехали на какое-то поле, где меня раздели, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать, передать кадыровцам и т.д. Требовали согласиться работать на ЦПЭ — я отказался. Побили, сломали ребро, приставляли пистолет к затылку и говорили, что сейчас застрелят. — Олег Козловский (@kozlovsky) October 15, 2018

Олег Козловский сообщил в твиттере, что 7 октября вернулся в Москву, где обратился с заявлением в Следственный комитет. Пока что он не получил ответа от ведомства. Сейчас Козловский с семьей находится за границей, но в будущем намерен вернуться в Россию.