Бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин покончил с собой

Бывший владелец и один из основателей газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин покончил с собой, сообщил ТАСС со ссылкой на анонимный источник. В Следственном комитете официально сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.

Источник ТАСС назвал причиной самоубийства многочисленные долги Рубина. Источник «Интерфакса» подтвердил, что Рубин написал в своей предсмертной записке о долгах. Телеграм-канал Mash утверждает, что в записке Рубин обвинил в суициде некоего Владимира Александровича Тюренкова, которому он задолжал более 70 тысяч евро. Якобы Тюренков пригрозил Рубину расправой, если тот не вернет долг.

Бизнесмен Владимир Тюренков подтвердил «Говорит Москва», что Рубин должен был ему деньги, но опроверг информацию об угрозах.

В сети можно найти сведения о бизнесмене Владимире Александровиче Тюренкове, который возглавляет частное охранное предприятие. Говорил ли Рубин именно о нем или о другом человеке, неизвестно.