Старшим аналитиком Sberbank CIB станет выходец из «Роснефти». Его предшественник критиковал компанию и Сечина

Бывший сотрудник «Роснефти» Андрей Громадин станет старшим аналитиком по нефтегазовому сектору Sberbank CIB, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Громадин сменит на этой должности Александра Фэка, уволенного после отчетов с критикой «Газпрома» и «Роснефти».

Опыт работы Громадина в нефтегазовом секторе превышает 17 лет, сообщили в Сбербанке. В течение последних лет Громадин был замглавы подразделения по связям с инвесторами «Роснефти», а до этого восемь лет работал старшим аналитиком и вице-президентом J.P. Morgan.

Как пишет РБК, в 2017 году Громадин получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата».