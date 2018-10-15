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Старшим аналитиком Sberbank CIB станет выходец из «Роснефти». Его предшественник критиковал компанию и Сечина

Прайм
14:30, 15 октября 2018
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Бывший сотрудник «Роснефти» Андрей Громадин станет старшим аналитиком по нефтегазовому сектору Sberbank CIB, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Громадин сменит на этой должности Александра Фэка, уволенного после отчетов с критикой «Газпрома» и «Роснефти».

Опыт работы Громадина в нефтегазовом секторе превышает 17 лет, сообщили в Сбербанке. В течение последних лет Громадин был замглавы подразделения по связям с инвесторами «Роснефти», а до этого восемь лет работал старшим аналитиком и вице-президентом J.P. Morgan.

Как пишет РБК, в 2017 году Громадин получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата».

Александра Фэка уволили из Sberbank CIB в мае — после отчета, где утверждалось, что основную выгоду от строительства газопроводов в Китай получают компании-подрядчики «Газпрома», в том числе принадлежащие друзьям Владимира Путина Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Сбербанк заявил, что отчет был выполнен с нарушениями; Фэк с этим не согласился.
Осенью 2017 года Фэк стал стал соавтором отчета о «Роснефти», первоначальная версия которого содержала критические замечания в адрес компании и лично главы компании Игоря Сечина. Затем Sberbank CIB аннулировал эту версию отчета, заявив, что она нарушала принятые в компании «стандарты качества аналитики». 
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