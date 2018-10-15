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Полиция обезвредила преступника, захватившего заложницу в Кельне

Полиция Кельна
13:29, 15 октября 2018
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Преступник, захвативший заложницу на железнодорожном вокзале Кельна, обезврежен. Об этом в твиттере сообщила городская полиция.

По информации полицейских, преступник тяжело ранен. Женщина, которую он захватил в заложники, получила легкие ранения. Им обоим оказывают медицинская помощь.

Личность преступника и его мотивы пока неизвестны. Ранее из-за захвата заложницы полиция перекрыла часть железнодорожного вокзала Кельна. Оцепление до сих пор не снято.

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