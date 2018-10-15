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На вокзале в Кельне захватили заложника

Полиция Кельна
11:59, 15 октября 2018
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Преступник, личность которого пока не установлена, захватил заложника или заложников на железнодорожном вокзале Кельна, сообщила местная полиция в твиттере.

Заложников захватили в аптеке, расположенной на территории вокзала, уточнили Associated Press в полиции. По данным Reuters, в аптеке или в ресторане «Макдоналдс» на вокзале взяли в заложники одну женщину. Очевидцы сообщили немецкому Focus о выстрелах. В полиции это подтвердили, отметив, что никто не погиб.

Из-за случившегося полиция перекрыла часть железнодорожной станции и призвала местных жителей избегать район вокзала.

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