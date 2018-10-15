Навального отпустили из полиции без предъявления нового обвинения по уголовному делу о клевете
Обновление. Алексей Навальный сообщил, что следователи МВД пока не стали предъявлять ему обвинения по уголовному делу о клевете. По его словам, 15 октября он подписал в полиции «стандартную бумагу с разъяснением прав», после чего его отпустили. «Вот, сила медиа. Очевидно, что из-за шума в СМИ, начавшегося после моего поста, власти начали резко придумывать какую-то новую концепцию», — написал Навальный в своем телеграм-канале.
Политик Алексей Навальный сообщил в своем видеоблоге, что следователь намерен предъявить ему новое обвинение по уголовному делу.
Навальный уточнил, что речь идет о деле по ч.5 ст. УК 128.1 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Дело было возбуждено два года назад по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова.
Только давайте сразу поправлю всех. Не "Против Навального возбудили новое уголовное дело", а "Навальному предъявят обвинения по уголовному делу, лежавшему без движения более 2-х лет".— Alexey Navalny (@navalny) October 15, 2018
Бывший следователь Павел Карпов обвиняет Навального в том, что тот публиковал в соцсетях и блогах ссылки на фильм «Каста неприкасаемых». В этом фильме Карпова обвиняют в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Дело о клевете было возбуждено в мае 2016 года. В рамках его расследования Навального вызывали на допрос и проводили обыски в его квартире. Сообщалось, что у политика в деле статус подозреваемого. По словам Карпова, в настоящее время уголовное дело готовят к передаче в суд.
В июне 2015 года Карпов в связи с выходом «Касты неприкасаемых» отсудил восемь миллионов рублей у Hermitage Capital, его руководителя Уильяма Браудера и основателя консалтинговой компании Firestone Duncan Джеймисона Файерстоуна. Карпов также выиграл еще несколько исков, связанных с «делом Магнитского», например, отсудил у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова 100 тысяч рублей.