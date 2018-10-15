Навального отпустили из полиции без предъявления нового обвинения по уголовному делу о клевете

Обновление. Алексей Навальный сообщил, что следователи МВД пока не стали предъявлять ему обвинения по уголовному делу о клевете. По его словам, 15 октября он подписал в полиции «стандартную бумагу с разъяснением прав», после чего его отпустили. «Вот, сила медиа. Очевидно, что из-за шума в СМИ, начавшегося после моего поста, власти начали резко придумывать какую-то новую концепцию», — написал Навальный в своем телеграм-канале.

Политик Алексей Навальный сообщил в своем видеоблоге, что следователь намерен предъявить ему новое обвинение по уголовному делу.

Навальный уточнил, что речь идет о деле по ч.5 ст. УК 128.1 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Дело было возбуждено два года назад по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова.