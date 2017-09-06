Компенсацию по иску фигуранта «списка Магнитского» к бывшему депутату Гудкову увеличили в 33 раза
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации морального вреда, которую должен выплатить бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков экс-следователю Павлу Карпову по иску о клевете, с 3 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом объявил адвокат Карпова Роман Щербинин.
«Мосгорсуд согласился с выводами суда первой инстанции о порочащем характере сведений, распространенных Гудковым о Карпове, и несоответствии этих сведений действительности», — сообщил адвокат.
Апелляционную жалобу Гудкова, добавил Щербинин, суд оставил без удовлетворения.
Карпов подал иск против Дмитрия Гудкова и телекомпании НТВ в июне 2015 года. Поводом для иска стало заявление Гудкова в программе «Железные леди» в апреле 2013 года о причастности Карпова к хищению 5,5 миллиарда рублей и смерти Сергея Магнитского.
Первоначально суд отклонил иск Карпова, однако апелляционная инстанция вернула его на новое рассмотрение. В апреле 2017 года суд признал высказывание Гудкова клеветой и обязал его выплатить Карпову компенсацию морального ущерба в размере трех тысяч рублей. Телеканал НТВ, выступавший соответчиком, суд обязал удалить интервью Гудкова со своего сайта и официального канала в YouTube.
Павел Карпов является фигурантом так называемого «списка Магнитского», на участников которого наложены международные санкции в связи с возможной причастностью к гибели связанного с фондом Hermitage Capital юриста Сергея Магнитского.
По версии соратников Магнитского, Карпов играл ключевую роль в хищении 5,5 миллиарда бюджетных средств. После того, как Магнитский дал показания против Карпова, юрист Hermitage Capital был помещен в СИЗО по подозрению в причастности к уклонению от уплаты налогов, где впоследствии умер при подозрительных обстоятельствах.
Карпов ранее неоднократно подавал в российские суды иски о защите чести и достоинства, требуя опровергнуть высказанные в его адрес подозрения в причастности к хищению бюджетных средств и гибели Магнитского. Ряд таких судебных тяжб Карпов выиграл. В частности, суд в июне 2015 года обязал Hermitage Capital и его руководителей выплатить Карпову 8 миллионов рублей.