Компенсацию по иску фигуранта «списка Магнитского» к бывшему депутату Гудкову увеличили в 33 раза

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации морального вреда, которую должен выплатить бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков экс-следователю Павлу Карпову по иску о клевете, с 3 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом объявил адвокат Карпова Роман Щербинин.

«Мосгорсуд согласился с выводами суда первой инстанции о порочащем характере сведений, распространенных Гудковым о Карпове, и несоответствии этих сведений действительности», — сообщил адвокат.

Апелляционную жалобу Гудкова, добавил Щербинин, суд оставил без удовлетворения.