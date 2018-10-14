В Самаре двое футболистов «Крыльев Советов» задержаны за вождение в состоянии опьянения

В Самаре сотрудники ГИБДД задержали футболистов «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на активистом самарского общественного движения «Ночной патруль».

В ночь на воскресенье за вождение в нетрезвом виде был задержан полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров. «Интерфакс» также со ссылкой на «Ночной патруль» сообщает, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превысило у Башкирова норму в три раза.

Официальные представители управления ГУ МВД подтвердили сообщение о нетрезвом водителе, возраст которого совпадает с Башкировым, добавив, что на нарушителя составлен административный протокол.

Днем в воскресенье стало известно о задержании за нетрезвое вождение еще одного игрока «Крыльев Советов» защитника Георгия Тигиева. Полиция также, не называя имени, подтвердила факт задержания и составление протокола. По некоторым данным, у Тигиева обнаружены следы амфетамина.

По данным телеграм-канала «Мэш», футболисты были на одной вечеринке, но возвращались в разное время.

В пресс-службе ФК «Крылья Советов» агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что на 13 и на 14 октября всем игрокам клуба были даны выходные, пообещав разобраться в ситуации.