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«С людьми надо методами языка, демократии». Евкуров рассказал о рекомендациях Путина по общению с протестующими

Эхо Москвы
10:33, 14 октября 2018
Надежный источник

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил в интервью «Эху Москвы», что получил от президента РФ Владимира Путина рекомендацию воздержаться от силовых действий в связи с акциями протеста в республике.

По словам Евкурова, в ходе телефонного разговора Путин в частности сказал: «Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии». Президент, добавил глава Ингушетии, также заявил, что согласен с тем, чтобы в связи с акцией протеста не было «никаких силовых действий».

Инициатором разговора, сообщил Евкуров, был Путин. Пресс-служба президента официально о разговоре Путина с главой Ингушетии не сообщала.

Акции протеста в Ингушетии начались из-за соглашения о границе с Чечней, по которому соседние республики проводят равноценный, как подчеркивалось обмен некоторыми приграничными территориями.
С 4 октября массовая акция протеста проходит в центре столицы Ингушетии — Магасе. Власти согласовали акцию с 8 по 15 октября, а затем продлили согласование еще на два дня. Организаторы называют протест бессрочным.

Акции протеста в Ингушетии

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