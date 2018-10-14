«С людьми надо методами языка, демократии». Евкуров рассказал о рекомендациях Путина по общению с протестующими

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил в интервью «Эху Москвы», что получил от президента РФ Владимира Путина рекомендацию воздержаться от силовых действий в связи с акциями протеста в республике.

По словам Евкурова, в ходе телефонного разговора Путин в частности сказал: «Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии». Президент, добавил глава Ингушетии, также заявил, что согласен с тем, чтобы в связи с акцией протеста не было «никаких силовых действий».

Инициатором разговора, сообщил Евкуров, был Путин. Пресс-служба президента официально о разговоре Путина с главой Ингушетии не сообщала.