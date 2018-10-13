Власти Ингушетии согласовали продление митинга в Магасе на два дня вместо 10 дней

Власти Ингушетии согласовали продление митинга в Магасе, который идет с 4 октября, на два дня — 16-17 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Движение «Советов тейпов ингушского народа» подавало уведомление о продолжении акции с 16 по 25 октября 2018 года. Срок действующего согласования заканчивается 15 октября.

Представитель правительства заявил, что с 18 октября в Магасе запланировано «проведение ряда крупных мероприятий спортивного и культурного характера с массовым участием людей». О каких событиях идет речь, «Интерфакс» не уточняет.