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Власти Ингушетии согласовали продление митинга в Магасе на два дня вместо 10 дней

Интерфакс
16:52, 13 октября 2018
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Власти Ингушетии согласовали продление митинга в Магасе, который идет с 4 октября, на два дня — 16-17 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Движение «Советов тейпов ингушского народа» подавало уведомление о продолжении акции с 16 по 25 октября 2018 года. Срок действующего согласования заканчивается 15 октября.

Представитель правительства заявил, что с 18 октября в Магасе запланировано «проведение ряда крупных мероприятий спортивного и культурного характера с массовым участием людей». О каких событиях идет речь, «Интерфакс» не уточняет.

«В правительстве напоминают, что организаторам ранее согласовывали акцию с 8 по 15 октября. Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между Чеченской республикой и Ингушетией», — добавил представитель правительства.

Интерфакс
Участники митинга в Магасе требуют отменить заключение соглашения между Ингушетией и Чечней об установлении границы. Договор закрепляет за чеченской стороной участок Сунженского района, который в Ингушетии считают своим. Власти Ингушетии утверждают, что не отдавали ингушских земель Чечне.

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