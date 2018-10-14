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Алексей Навальный вышел на свободу

Интерфакс
06:09, 14 октября 2018
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Политик Алексей Навальный ранним утром 14 октября вышел на свободу из спецприемника, где отбывал административный арест.

После освобождения Навальный поблагодарил своих сторонников, участвовавших в организованных им акциях, сообщает «Дождь».

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Он также заявил, что, по его мнению, за то время, пока он находился под арестом, «этот режим окончательно деградировал — от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли».

24 сентября Навальный был арестован на 20 суток за акцию против повышения пенсионного возраста. Тогда его задержали через несколько минут после того, как он вышел из спецприемника, отбыв предыдущий арест — на 30 суток за январскую «забастовку избирателей».
Политик, комментируя очередной административный арест, предположил, что на него хотят завести уголовное дело за нарушения правил проведения митингов.

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