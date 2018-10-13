«Роскосмос»: запуски «Союзов» возобновятся до конца года

Запуски ракет типа «Союз» возобновятся до конца 2018 года, заявили в госкорпорации «Роскосмос».

«Исходим из того, что после завершения работы комиссии [по расследованию аварии 11 октября] будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН „Союз“, пуски которой возобновятся до конца текущего года», — цитирует заявление госкорпорации «Интерфакс».