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«Роскосмос»: запуски «Союзов» возобновятся до конца года

Интерфакс
08:28, 13 октября 2018
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Запуски ракет типа «Союз» возобновятся до конца 2018 года, заявили в госкорпорации «Роскосмос».

«Исходим из того, что после завершения работы комиссии [по расследованию аварии 11 октября] будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН „Союз“, пуски которой возобновятся до конца текущего года», — цитирует заявление госкорпорации «Интерфакс».

11 октября во время запуска ракеты «Союз» с экипажем на борту произошла экстренная ситуация, из-за которой космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые летели на МКС, совершили аварийную посадку. 
После аварии в России решили приостановить все пилотируемые запуски. Также было решено остановить подготовку ближайших запусков «Союза».

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