«Роскосмос»: запуски «Союзов» возобновятся до конца года
Запуски ракет типа «Союз» возобновятся до конца 2018 года, заявили в госкорпорации «Роскосмос».
«Исходим из того, что после завершения работы комиссии [по расследованию аварии 11 октября] будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН „Союз“, пуски которой возобновятся до конца текущего года», — цитирует заявление госкорпорации «Интерфакс».
11 октября во время запуска ракеты «Союз» с экипажем на борту произошла экстренная ситуация, из-за которой космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые летели на МКС, совершили аварийную посадку.
После аварии в России решили приостановить все пилотируемые запуски. Также было решено остановить подготовку ближайших запусков «Союза».