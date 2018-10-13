Новый курский губернатор назвал гарантии, которые себе обеспечил его предшественник, «довольно странными», но заслуженными

Исполняющий обязанности губернатора Курской области , назначенный 11 октября, назвал «довольно странным» постановление, которым его предшественник Александр Михайлов за день до отставки обеспечил себе ряд гарантий.

Старовойт заявил, что «сейчас не готов комментировать реализацию» документа, однако «очень рассчитывает на обмен мнениями, какие-то подсказки и советы» со стороны Михайлова (один из пунктов постановления гарантирует бывшему губернатору прием у преемника без очереди).

На вопрос РБК, считает ли он заслуженными эти льготы, Старовойт ответил: «Безусловно».