Назначенный Путиным глава Хакасии попросил избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ, набравшего 44% в первом туре
Исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев призвал региональный избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, который в первом туре набрал 44,8% голосов, и «дать выборам состояться».
По мнению Развожаева, Коновалов в ходе кампании допустил ряд «грубых нарушений» и «нелепых ошибок», а решения избиркома и прокуратуры по поводу его снятия с выборов «юридически безупречны».
«Но стоит ли на основании технических процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? <…> Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата. Не надо это делать за них. Выбрать руководителя региона — это право жителей Хакасии», — заявил Развожаев.