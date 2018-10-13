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Назначенный Путиным глава Хакасии попросил избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ, набравшего 44% в первом туре

Правительство Хакасии
12:49, 13 октября 2018
Надежный источник

Исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев призвал региональный избирком отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, который в первом туре набрал 44,8% голосов, и «дать выборам состояться».

По мнению Развожаева, Коновалов в ходе кампании допустил ряд «грубых нарушений» и «нелепых ошибок», а решения избиркома и прокуратуры по поводу его снятия с выборов «юридически безупречны».

«Но стоит ли на основании технических процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? <…> Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата. Не надо это делать за них. Выбрать руководителя региона — это право жителей Хакасии», — заявил Развожаев.

Михаил Развожаев о своем отношении к ситуации с выборами в РХ 13 10 2018
Телекомпания РТС
Избирком и прокуратура Хакасии добиваются отмены регистрации на выборах Валентина Коновалова из-за нарушений, найденных в документах кандидата. Иск будет рассмотрен 15 октября.
В сентябре в первом туре выборов главы Хакасии Коновалов занял первое место. Второй тур дважды откладывался из-за снятия кандидатур его соперников. Сейчас ожидается, что голосование пройдет 21 октября, вторым кандидатом будет выдвиженец от Партии роста Александр Мяхар.
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