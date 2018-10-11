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Избирком решил добиваться снятия коммуниста Коновалова с выборов главы Хакасии через суд

Интерфакс
08:39, 11 октября 2018
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Избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию кандидата на пост главы региона от КПРФ Валентина Коновалова. 

Такое решение было принято после изучения представления прокуратуры: надзорное ведомство указало, что в документах Коновалова неправильно указано название регионального отделения партии. 

В первом туре выборов в Хакасии Коновалов набрал 44,8% и занял первое место. Второй тур дваждый откладывался из-за снятия кандидатур соперников коммуниста: сначала это сделал глава региона Виктор Зимин, затем — кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. 
По состоянию на текущий момент, во втором туре должны встретиться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.

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