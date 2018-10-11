Избирком решил добиваться снятия коммуниста Коновалова с выборов главы Хакасии через суд

Такое решение было принято после изучения представления прокуратуры: надзорное ведомство указало, что в документах Коновалова неправильно указано название регионального отделения партии.

Избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию кандидата на пост главы региона от КПРФ Валентина Коновалова.

В первом туре выборов в Хакасии Коновалов набрал 44,8% и занял первое место. Второй тур дваждый откладывался из-за снятия кандидатур соперников коммуниста: сначала это сделал глава региона Виктор Зимин, затем — кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.

По состоянию на текущий момент, во втором туре должны встретиться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар.