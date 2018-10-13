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НАК: в Дагестане убиты двое сторонников ИГ

Интерфакс
17:12, 13 октября 2018
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В Дагестане в ходе спецоперации 13 октября убиты двое сторонников террористической организации «Исламское государство», сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Спецоперация прошла в селе Эндирей Хасавюртовского района. По данным «Интерфакс», погибшие были жителями этого села. По сообщению НАК, они были причастны к убийству двух сотрудников МВД в 2018 году.

В ходе перестрелки были ранены двое сотрудников ФСБ и сотрудник Росгвардии.

«Данная операция <…> явилась завершающей по пресечению преступной деятельности сторонников ИГИЛ в Хасавюртовском районе республики, — подчеркнули в НАК. — На их счету — убийства гражданских лиц, в том числе жителя селения Тотурбийкала в 2017 году и имама мечети в селении Муцалаул в нынешнем году, а также взрыв мечети и осквернение могилы видного религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди Чиркейского».

Интерфакс
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