НАК: в Дагестане убиты двое сторонников ИГ

В Дагестане в ходе спецоперации 13 октября убиты двое сторонников террористической организации «Исламское государство», сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Спецоперация прошла в селе Эндирей Хасавюртовского района. По данным «Интерфакс», погибшие были жителями этого села. По сообщению НАК, они были причастны к убийству двух сотрудников МВД в 2018 году.

В ходе перестрелки были ранены двое сотрудников ФСБ и сотрудник Росгвардии.