НАК: в Дагестане убиты двое сторонников ИГ
В Дагестане в ходе спецоперации 13 октября убиты двое сторонников террористической организации «Исламское государство», сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Спецоперация прошла в селе Эндирей Хасавюртовского района. По данным «Интерфакс», погибшие были жителями этого села. По сообщению НАК, они были причастны к убийству двух сотрудников МВД в 2018 году.
В ходе перестрелки были ранены двое сотрудников ФСБ и сотрудник Росгвардии.
«Данная операция <…> явилась завершающей по пресечению преступной деятельности сторонников ИГИЛ в Хасавюртовском районе республики, — подчеркнули в НАК. — На их счету — убийства гражданских лиц, в том числе жителя селения Тотурбийкала в 2017 году и имама мечети в селении Муцалаул в нынешнем году, а также взрыв мечети и осквернение могилы видного религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди Чиркейского».