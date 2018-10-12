Уволилась директор авиакомпании «Якутия». Ее самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту

Гендиректор авиакомпании «Якутия» Ольга Федорова уволилась. Она выразила надежду, что ее решение «поможет компании выжить и развиваться дальше», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо Федоровой.

Ранее стало известно, что работа авиакомпании «Якутия» вызывает претензии у местных властей. Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что авиакомпания предоставляла недостоверную финансовую отчетность и допускала нарушения техники безопасности.

Николаев пообещал в отношении «Якутии». Он заявил об этом после инцидента с Sukhoi Superjet в аэропорту Якутска, но отметил, что меры в отношении авиакомпании были бы приняты и без него.