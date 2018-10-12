Уволилась директор авиакомпании «Якутия». Ее самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту
Гендиректор авиакомпании «Якутия» Ольга Федорова уволилась. Она выразила надежду, что ее решение «поможет компании выжить и развиваться дальше», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо Федоровой.
Ранее стало известно, что работа авиакомпании «Якутия» вызывает претензии у местных властей. Глава Якутии Айсен Николаев заявил РИА Новости, что авиакомпания предоставляла недостоверную финансовую отчетность и допускала нарушения техники безопасности.
Николаев пообещал принять «кадровые решения» в отношении «Якутии». Он заявил об этом после инцидента с Sukhoi Superjet в аэропорту Якутска, но отметил, что меры в отношении авиакомпании были бы приняты и без него.
10 октября после приземления в аэропорту Якутск самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломились стойки шасси. Пострадали четыре человека (всего на борту был 91 человек).
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте. На следующий день после аварии Росавиация заявила о возможном ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии» из-за нарушений в авиакомпании.