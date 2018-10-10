Пассажирский Sukhoi Superjet выкатился за пределы полосы в аэропорту Якутска

Четыре человека пострадали в результате аварии пассажирского самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Якутска, сообщает РИА Новости.

Лайнер авиакомпании «Якутия», следовавший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту в ночь на 10 октября. Предварительно, у него подломилась стойка шасси.

На борту самолета находился 91 человек, в том числе семеро детей и пятеро членов экипажа. Все они были эвакуированы по надувному трапу.

Самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске-1 SakhaDay

Из-за чрезвычайного происшествия аэропорт был закрыт в течение семи часов. Все ближайшие рейсы были перенаправлены на запасной аэропорт поселка Чульман Нерюнгринского района.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.

По словам источника «Интерфакса», самолет мог выкатиться за пределы летного поля из-за ненадлежащего состояния полосы: на отдельных участках она покрылась льдом.