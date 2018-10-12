Суд освободил американского пастора Эндрю Брансона. Из-за него Турция поссорилась с США
Суд в турецком городе Измир признал американского пастора Эндрю Брансона виновным в поддержке терроризма и приговорил его к трем годам и полутора месяцам тюрьмы.
Пастору было зачтено то время, которое он провел под арестом, поэтому он был освобожден в зале суда. Суд подчеркнул, что у Брансона более нет запрета на выезд за границу.
Из-за преследования Брансона США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров, а затем президент Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий из Турции.
Ухудшение отношений с США привело к резкому обвалу турецкой лиры.