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Суд освободил американского пастора Эндрю Брансона. Из-за него Турция поссорилась с США

BBC News
13:58, 12 октября 2018
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Суд в турецком городе Измир признал американского пастора Эндрю Брансона виновным в поддержке терроризма и приговорил его к трем годам и полутора месяцам тюрьмы. 

Пастору было зачтено то время, которое он провел под арестом, поэтому он был освобожден в зале суда. Суд подчеркнул, что у Брансона более нет запрета на выезд за границу. 

Из-за преследования Брансона США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров, а затем президент Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий из Турции.
Ухудшение отношений с США привело к резкому обвалу турецкой лиры.

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