На жену подмосковного депутата, частично перекрывшую движение на МКАДе ради съемок клипа, составили протокол

На певицу Оксану Яковлеву, которая замужем за депутатом подмосковного города Щелково Алексеем Яковлевым, составили протокол за остановку движения по одной из полос МКАДа ради съемок клипа. Об этом сообщает управление МВД РФ по Москве.

Имя женщины в сообщении полиции не названо, но в нем сказано, что ее автомобиль накануне остановили сотрудники ДПС. Ранее адвокат Яковлевой заявил, что 11 октября певицу пытались задержать в Москве, но она отказалась выходить из автомобиля.

Из-за снятого на МКАДе видеоролика на Яковлеву составили протокол о нарушении правил дорожного движения; за это предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. Кроме того, выяснилось, что 11 октября женщина управляла автомобилем, не имея прав и не пристегнувшись ремнем безопасности. Из-за этого на нее также составили административные протоколы.