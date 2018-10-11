Жена подмосковного депутата частично перекрыла движение по МКАДу ради съемок клипа

Певица Оксана Яковлева перекрыла движение по одной из полос МКАДа ради съемок своего клипа. Соответствующее видео Яковлева выложила в инстаграме.

На записи видно, как она и еще две женщины танцуют посреди дороги; позади них стоит автомобиль, перекрывая движение по полосе. Судя по посту Яковлевой, съемки прошли 7 октября. «Моего оператора чуть не сбили, это было страшно», — написала певица в инстаграме.

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявил, что Яковлева задержала несколько машин скорой помощи. ГИБДД Москвы начала проверку по факту съемок клипа.

11 октября адвокат Яковлевой Валерий Панасюк заявил РЕН ТВ, что ее попытались задержать в Москве. По его словам, она отказалась выходить из автомобиля. По информации РЕН ТВ, в машине Яковлевой стало плохо, и ей вызвали скорую. Была ли певица в итоге задержана, неизвестно.

Оксана Яковлева — жена депутата подмосковного города Щелково от партии «Единая Россия» Алексея Яковлева. Депутат заявил «Пятому каналу», что «поругает» супругу. «Мне этот пиар точно не нужен. Я думаю, есть другие места, более удобные, где можно проводить съемки своих этих выступлений», — сказал он.