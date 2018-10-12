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Глава Ингушетии заявил, что соглашение о границе с Чечней подписали «стихийно»

РБК
07:56, 12 октября 2018
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Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано «стихийно», на фоне конфликта из-за дорожных работ. Об этом РБК заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Подготовка к переговорам с Рамзаном Кадыровым началась в том числе из-за недовольства жителей Ингушетии, обнаруживших в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер «Чеченавтодора». Его пригнали для ремонта дороги в ингушское село Аршты, которая находится на базе «Чеченавтодора». «Когда чеченская техника начала эту дорогу делать, почему-то все решили, что чеченцы пришли на территорию Ингушетии», — сказал Евкуров.

По его словам, несмотря на «стихийное» подписание соглашения, подготовка к нему длилась месяц до встречи с Кадыровым. Документ разработали комиссии Чечни и Игнушетии по уточнению границы между республиками, а Евкуров около пяти раз обсуждал его с депутатами ингушского парламента и органами местного самоуправления.

Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границ между Чечней и Ингушетией в конце сентября, позже его одобрили парламенты обеих республик. Соглашение спровоцировало митинг в Магасе, который продолжается до сих пор. Власти согласовали его проведение до 15 октября.

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