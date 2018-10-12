Чеченец, которого Рамзан Кадыров заставил извиниться за грубость в общественном транспорте, будет убирать улицы в Грозном

Чеченец, которого глава республики Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в общественном транспорте в Москве, будет заниматься уборкой улиц в Грозном. Об этом Кадыров заявил в своем телеграм-канале.

По его словам, молодой человек (его зовут Турпал Хасиев) уехал в Москву 7 октября, чтобы найти работу. «Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решён вопрос его трудоустройства», — написал Кадыров.

Он заявил, что Хасиев будет работать в Грозного. «С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал Кадыров. Он отметил, что «любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе».