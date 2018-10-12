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Чеченец, которого Рамзан Кадыров заставил извиниться за грубость в общественном транспорте, будет убирать улицы в Грозном

Рамзан Кадыров
21:27, 11 октября 2018
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Чеченец, которого глава республики Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в общественном транспорте в Москве, будет заниматься уборкой улиц в Грозном. Об этом Кадыров заявил в своем телеграм-канале.

По его словам, молодой человек (его зовут Турпал Хасиев) уехал в Москву 7 октября, чтобы найти работу. «Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решён вопрос его трудоустройства», — написал Кадыров.

Он заявил, что Хасиев будет работать в СУРСАД Грозного. «С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал Кадыров. Он отметил, что «любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе».

10 октября в интернете появилось видео, в котором чеченец бросает в подростка в автобусе алюминиевую банку со словами «„Ахмат — сила“, скажи, брат». На замечание подростка он требует «закрыть рот».
Посмотрев это видео, Рамзан Кадыров потребовал от чеченца, который оскорбил подростка, «первым же рейсом прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне».
Спустя несколько часов после заявления Кадырова в интернете появилось видео с извинениями от чеченца. Он назвал свой поступок «недостойным» и отметил, что его «очень поругали» руководство Чечни и родители.
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