Альтернативную Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Мариз Конде
Лауреатом премии «Новой академии» Швеции, которая позиционируется как альтернатива Нобелевской премии по литературе, стала французская писательница Мариз Конде.
Жюри отметило ее книги за описание «ужасов колониализма и хаоса постколониализма».
Нобелевский комитет в 2018 году премию по литературе не вручал из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов: мужа одной из членов академии заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов, а также в сексуальных домогательствах (в октябре он получил два года тюрьмы).