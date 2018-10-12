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Альтернативную Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Мариз Конде

The New York Times
11:11, 12 октября 2018
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Лауреатом премии «Новой академии» Швеции, которая позиционируется как альтернатива Нобелевской премии по литературе, стала французская писательница Мариз Конде.

Жюри отметило ее книги за описание «ужасов колониализма и хаоса постколониализма».

Нобелевский комитет в 2018 году премию по литературе не вручал из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов: мужа одной из членов академии заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов, а также в сексуальных домогательствах (в октябре он получил два года тюрьмы). 

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