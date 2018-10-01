Фотограф Жан-Клод Арно осужден за изнасилование. Расследование его дела привело к отмене вручения Нобелевской премии по литературе

В материалах дела говорится, что 72-летний Арно совершил изнасилование в октябре 2011 года. По приговору суда он должен выплатить пострадавшей компенсацию в 115 тысяч крон (почти 850 тысяч рублей).

Суд в Стокгольме приговорил к двум годам тюрьмы за изнасилование шведского фотографа и театрального режиссера Жан-Клода Арно, сообщает издание Aftonbladet.

В ноябре 2017 года шведская газета Dagens Nyheter сообщила , что 18 женщин заявили о сексуальных домогательствах и насилии со стороны Арно. В июне 2018-го фотографу предъявили обвинения в двух эпизодах изнасилования; один из них не удалось доказать в суде.

Арно — муж поэтессы, члена Шведской академии Катарины Фростенсон. После обвинений в домогательствах Dagens Nyheter написала, что Арно называл посторонним имена семи нобелевских лауреатов до их официального объявления.

Скандал вокруг Арно стал причиной расследования в Шведской академии. В результате Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в 2018 году. В следующем году вручение премии возобновят и объявят сразу двух лауреатов — за 2018 и 2019 годы.