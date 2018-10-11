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Хозяину гостиницы в Сочи предъявили обвинение по делу о гибели ребенка в ливневой канаве

Следственный комитет России
16:09, 11 октября 2018
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Хозяину гостиницы в Сочи, переделавшему перед отелем ливневую канаву, в которой погиб ребенок, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, обвиняемый положил бетонную плиту над ливневой канавой, которая проходит перед его отелем; при этом он не оборудовал плиту перилами или ограждением, а также не установил под ней решетки. «При этом в силу имеющегося специального образования мужчина знал, что им не обеспечено выполнение требований свода нормативов и правил», — утверждает СК.

Обвиняемый признал вину. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

3 августа в ливневую канаву, проходящую перед гостиницей в Сочи и затопленную из-за дождей, упал семилетний мальчик. Его сбило потоком воды, затянуло под бетонную площадку и унесло в море. Ребенок погиб.

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