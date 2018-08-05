В Сочи ребенок упал в открытую ливневую канаву и погиб. Власти говорят, что решетка не была предусмотрена проектом

3 августа в Сочи погиб ребенок — он упал в ливневую канаву. Эпизод сняли на видео очевидцы. Мальчик шел с бабушкой по затопленной улице Октябрьская в поселке Лазаревское, в какой-то момент оторвался от нее на несколько шагов и пошел по краю улицы. Под этой частью улицы проходит ливневая канава. Местами эта канава открыта, но основную ее часть закрывает дорожное покрытие.

По видео сложно сказать наверняка, куда именно упал ребенок — в саму открытую ливневую канаву или в дыру в плите, которая ее закрывала. Бабушка пыталась спасти ребенка и даже сама спустилась в канаву, но его сразу унесло течением. Позже тело мальчика нашли в море. Некоторые СМИ сообщали, что бабушка вскоре умерла в больнице, но эти сообщения опровергли.

В Сочи ребенок упал в ливневку и погиб 03.08.18 sochi.com

После происшествия в интернете появилось видео, которое многих возмутило: провал в плите, куда, предположительно, упал мальчик, закрыли обычным стулом. Но судя по другому видео, мальчик упал в саму ливневую канаву. Автор ролика говорит за кадром, что дыра была с самого начала закрыта досками, но их сняли, пытаясь вытащить мальчика. И после этого закрыли стулом.

К месту гибели 7-летнего мальчика в ливневке в Лазаревском несут цветы.

Известно, что погибший ребенок приехал в Сочи на отдых из Татарстана.

Место падения ребенка в ливневку.https://t.co/lBYVNk7DOe pic.twitter.com/BOE0s9g2V2 — Simbiblis (@Simbiblis) August 5, 2018

В интернете многие возмущались, что канава не была закрыта решеткой. Городские власти объяснили, что такие ливневые канавы и не предполагается закрывать решетками. По словам представителей администрации, такие канавы есть почти на каждой улице в Лазаревском еще с 1960-х, и это единственный эффективный способ отводить дождевые воды в горном поселке. И решетки на них с самого начала решили не ставить, потому что если бы их снесло потоком при тропическом ливне, они могли бы кого-нибудь травмировать.

Сочи постоянно затапливает, люди выходят протестовать. Как пишет «Кавказский узел», 8 июля жители приморских улиц Сочи вышли на сход против постоянных подтоплений, которые происходят с 2014 года. 3 августа — в тот же день, когда погиб мальчик в Лазаревском — в другом районе Сочи семья с двумя детьми пыталась перейти реку вброд. Из-за сильных ливней течение усилилось и людей снесло. Родители смогли выбраться, дети погибли.