Актер Михаил Фатеев, обвиненный в совращении несовершеннолетнего, покончил с собой в СИЗО
14:16, 11 октября 2018
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Актер Михаил Фатеев, обвиняемый в совращении несовершеннолетнего, обнаружен мертвым в московском СИЗО, сообщил представитель московского управления ФСИН Сергей Цыганков.
«Предположительная причина смерти — самоубийство», — рассказал Цыганков, добавив, что тело актера было обнаружено в одной из камер СИЗО № 3 утром в четверг.
Обстоятельства происшествия выясняются, сообщил представитель ФСИН, указав, что в СИЗО № 3 актер был доставлен во вторник.
Источник «Интерфакса», в свою очередь, заявил, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних в камере, где содержался актер, а сосед Фатеева спал.
В начале октября сообщалось, что Фатеев задержан по подозрению «в совращении 14-летнего подростка через интернет». По данным следствия, он вступил в переписку в интернете с несовершеннолетним, в которой, в частности, предлагал личную встречу и рассылал порнографические изображения.
Актера обвинили по ч. 1 ст. 135 УК РФ и ч. 3 ст. 242 УК РФ («Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации»). Суд санкционировал его арест до 30 ноября.
Фатеев снимался в ряде популярных российских сериалов, включая «Глухарь» и «Марш Турецкого». С 2002 года он работал в театре Романа Виктюка. Виктюк, комментируя задержание актера, назвал выдвинутые в адрес Фатеева обвинения «наговором».
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