Актер Михаил Фатеев, обвиненный в совращении несовершеннолетнего, покончил с собой в СИЗО

Актер Михаил Фатеев, обвиняемый в совращении несовершеннолетнего, обнаружен мертвым в московском СИЗО, сообщил представитель московского управления ФСИН Сергей Цыганков.

«Предположительная причина смерти — самоубийство», — рассказал Цыганков, добавив, что тело актера было обнаружено в одной из камер СИЗО № 3 утром в четверг.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщил представитель ФСИН, указав, что в СИЗО № 3 актер был доставлен во вторник.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, заявил, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних в камере, где содержался актер, а сосед Фатеева спал.