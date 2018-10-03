Актер Михаил Фатеев задержан по подозрению в совращении несовершеннолетнего, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам собеседников агентств, Фатеева подозревают «в совращении 14-летнего подростка через интернет».

Официальные представители правоохранительных органов не стали называть имя подозреваемого, но подтвердили факт задержания в Москве мужчины, который вел «интимную переписку с несовершеннолетним, предлагая ему встретиться и продолжить общение, а также направлял ему порнографические изображения».

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ и ч. 3 ст. 242 УК РФ („Развратные действия“ и „Распространение порнографических материалов с использованием СМИ“)», — заявила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, добавила она.

Роман Виктюк, в театре которого работает Фатеев, назвал обвинения «наговором». «Я знаю Мишу Фатеева 20 лет, знаю его жену, у них хорошая семья», — сказал режиссер.