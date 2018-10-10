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В Германии задержали подозреваемого по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой

Nova
05:50, 10 октября 2018
Требует подтверждения

В Германии задержан подозреваемый по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, сообщают болгарские СМИ со ссылкой на источники.

Подозреваемый — 21-летний житель города Русе Северин Красимиров, сообщает телеканал Nova. Его ДНК совпал с биологическим материалом с места преступления.

По неподтвержденным данным, следствие считает, что он не планировал заранее нападение на Маринову и совершил его спонтанно.

Ожидается, что о задержании преступника официально объявят в 9:00 мск.

30-летнюю тележурналистку Викторию Маринову, освещавшую в том числе коррупционные преступления, изнасиловали и убили 6 октября в городе Русе. Это третье громкое убийство журналиста в Евросоюзе за последний год.
По делу об убийстве Мариновой был задержан гражданин Румынии украинского происхождения; позже его отпустили.

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